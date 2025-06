Illeciti economico-finanziari e infiltrazioni della criminalità a Benevento oltre 4.200 interventi e circa 430 indagini della Gdf

Nel cuore di Benevento, la Guardia di Finanza si impegna ogni giorno per proteggere l’economia locale da frodi e infiltrazioni criminali. Con oltre 4.200 interventi e circa 430 indagini dal 2024, il loro operato rappresenta un baluardo fondamentale a tutela di famiglie e imprese. Un impegno incessante che dimostra come, sul terreno della legalità, ogni azione conti per costruire un futuro più sicuro e trasparente.

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento ha eseguito oltre 4.200 interventi e circa 430 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia: un impegno " a tutto campo" a tutela di famiglie e imprese. CONTRASTO DELLE FRODI E DELL'EVASIONE FISCALE. Le attività ispettive hanno consentito di individuare 35 evasori totali, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 111 lavoratori in "nero" o irregolari. I soggetti denunciati per reati tributari sono 60.

