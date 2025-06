Il video dei turisti che sbagliano strada e finiscono con l'auto sulla scalinata del Duomo di Spoleto

Immaginate la scena: una coppia di turisti, autorizzata a entrare nel centro storico di Spoleto con un permesso speciale, finisce inspiegabilmente sulla scalinata che porta al Duomo. Un errore che trasforma un tranquillo tour in un episodio divertente e sorprendente, dimostrando come anche le migliori intenzioni possano portare a situazioni inaspettate. Continua a leggere per scoprire cosa è successo e come si sono conclusi i loro avventurosi momenti.

Protagonista della scena una coppia di turisti che aveva un permesso ad accedere al centro storico pedonale di Spoleto in auto per disabilità ma per sbaglio si è infilata nella scalinata che porta alla piazza sulla quale si affaccia il Duomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

