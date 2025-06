Il Viaggio della Vita | i 50 anni di carriera di Ornella Boccuzzi allo Spazio COMEL

Il viaggio della vita: i 50 anni di carriera di Ornella Boccuzzi allo Spazio COMEL promette un'esperienza unica, celebrando mezzo secolo di passione e creatività. Dopo due importanti tappe internazionali, l’arte pontina torna a casa per onorare una figura iconica del panorama artistico locale. Sabato 28 giugno si inaugura la mostra “Il Viaggio della...”, un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo straordinario di una delle scultrici più apprezzate. Un evento da non perdere!

Lo Spazio COMEL torna a ospitare la mostra di un'artista pontina, Ornella Boccuzzi, in occasione della celebrazione dei suoi 50 anni di attività artistica.