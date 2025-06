Il valzer delle mozzarelle | Ai dg chiedo il massimo Niente scontri coi Fratelli ma presto un giro di nomine

Nel complesso mondo dei vertici sanitari, il valzer delle nomine e della leadership si svolge tra alleanze e sfide quotidiane. Le parole di un dirigente forte e deciso risuonano chiare: il massimo impegno è doveroso, e chi non dimostra capacità può facilmente essere sostituito. In questa partita di potere, la competenza non si negozia, perché la salute pubblica merita il meglio. Sostanza, infatti, non si improvvisa: è il cuore pulsante di un sistema efficace e rispettato.

"Io do il massimo giorno e notte e pretendo che i direttori generali facciano lo stesso, o anche meglio. Quando vedo che in certe situazioni questi comportamenti non vengono garantiti li stimolo. Si possono usare metafore di vario genere, sento dire “se non sai fare politica datti all’ippica”.". Ai dg delle Asst, delle Ats e degli Irccs pubblici "ho detto: “Se non siete capaci di fare i manager andate a vendere le mozzarelle”, la sostanza non cambia". E, nella sostanza, l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, nell’informativa chiesta dai 5 Stelle sull’affaire mozzarelle, ieri al Pirellone ha confermato la ricostruzione della strigliata di cui avevamo riferito sul Giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il valzer delle mozzarelle: "Ai dg chiedo il massimo. Niente scontri coi Fratelli ma presto un giro di nomine"

