Il tuo peggior nemico è quello che hai in casa Vale per Teheran e vale per la Casa Bianca

Il tuo peggior nemico non è sempre ciò che ti aspetti: tra Teheran e la Casa Bianca, le tensioni interne e gli interessi strategici si intrecciano come un gioco di specchi. Malumori anti-regime, falchi e alleanze invisibili creano un mosaico complesso che minaccia di mettere in discussione l’equilibrio globale. In questo scenario, capire chi davvero tira le fila diventa essenziale per prevedere i prossimi passi della geopolitica internazionale.

I malumori interni anti regime e i falchi di Teheran, da una parte, e gli apparati che si muovono contro il presidente Usa (e il ruolo di Israele) dall'altra.

«Il tuo peggior nemico è quello che hai in casa». Vale per Khamenei e per Trump.