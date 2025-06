Il trucco delle moschee per incassare il 5 per mille | Più controlli

Il mondo delle moschee e del 5 per mille si fa sempre più complesso e misterioso. Con una richiesta di chiarimenti a Bruxelles, l’europarlamentare Susanna Ceccardi solleva il velo su un sistema di finanziamento ambiguo che potrebbe nascondere pratiche poco trasparenti. È essenziale fare luce su questa vicenda per garantire trasparenza e legalità, affinché i fondi destinati al sociale siano realmente utilizzati a fin di bene.

Un sistema di finanziamento ambiguo, sul quale occorre fare luce al più presto o un metodo efficace per aggirare un vuoto legislativo? È una vicenda solo in apparenza tortuosa quella denunciata dall'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi. Che ha chiesto, con una interrogazione depositata a Bruxelles, di approfondire il tema e comprendere se vi siano profili di illegalità. Il nucleo centrale della presa di posizione dell'esponente del Carroccio è rappresentato dall'otto per mille. Si tratta di una quota di imposta sui redditi Irpef che lo Stato italiano distribuisce, in base alle scelte effettuate nelle dichiarazioni dei redditi, fra sé stesso e le confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il trucco delle moschee per incassare il 5 per mille: "Più controlli"

