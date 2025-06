Il trionfo di Maido non nasconde le nostre ferite | le evidenzia per Gastón Acurio c’è un’epoca nuova per la cucina e il Perù

Il trionfo di Maido, riconosciuto come miglior ristorante da 50 Best, mette in luce le disuguaglianze sociali profonde che attraversano il nostro Paese. Un successo che, pur brillando, fa emergere anche le ferite di un'epoca nuova per la cucina e il territorio. È proprio in questo scenario che Gastón Acurio ha deciso di intervenire, portando alla ribalta questioni fondamentali e stimolando un dibattito essenziale per il futuro del settore e della società.

