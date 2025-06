Il tour per i 140 anni del Carlino Lunedì la tappa a Macerata festa con i lettori e tanti ospiti

Il viaggio dei 140 anni del Carlino prosegue con entusiasmo e stile a Macerata. Lunedì alle 18, nel suggestivo cortile di Palazzo Conventati, si terrà "Caffè Carlino", un evento aperto a tutti per celebrare questo importante traguardo. Un’occasione unica di incontro tra lettori, ospiti e protagonisti della vita cittadina, che rende omaggio al nostro storico quotidiano e alla sua lunga tradizione di informazione e comunità. Non mancate a questa festa speciale!

Il tour dei 140 anni del Carlino fa tappa a Macerata. L’appuntamento è lunedì, alle 18, nel cortile di Palazzo Conventati, a piaggia della Torre. " Caffè Carlino ", questo il titolo dell’incontro, aperto a tutti. Il nostro quotidiano compie infatti 140 anni e festeggia questo importante anniversario con un lungo tour in tutte le sue città. Ora tocca a Macerata. In prima linea, i protagonisti della vita cittadina: istituzioni, mondo della solidarietà, della cultura e dello sport. E ovviamente i lettori. Sarà presente il vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini. Interverranno il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il sindaco di Macerata e presidente della Provincia Sandro Parcaroli, il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il tour per i 140 anni del Carlino. Lunedì la tappa a Macerata, festa con i lettori e tanti ospiti

