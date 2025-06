Il tour nazionale C’è Posto per Te di Sviluppo Lavoro Italia fa tappa a L’Aquila

Sei pronto a dare una svolta alla tua carriera? Il tour nazionale di sviluppo lavoro Italia fa tappa a L'Aquila, offrendo due giorni intensi di workshop, orientamento e recruiting. Un'opportunità unica per giovani, donne e disoccupati di lunga durata di avvicinarsi al mondo del lavoro e costruire il proprio futuro con nuove competenze. Non perdere questa occasione: il tuo percorso inizia qui!

Due giorni di workshop, orientamento e recruiting per avvicinare i cittadini, in particolare giovani, donne e disoccupati di lunga durata, al mondo del lavoro.

