Il top player lascia la Serie A | offerta irrinunciabile dall’Arabia Saudita

I petrol dollari continuano a far gola in Italia: dopo Simone Inzaghi e Theo Hernandez, un altro top di Serie A vola verso l’Arabia Saudita Negli ultimi anni il vero scossone al calcio europeo è arrivato da Est. Prima la Cina, che con investimenti faraonici portò in Asia nomi noti come Oscar, Hulk, Talisca e anche tecnici italiani del calibro di Lippi e Cannavaro. Un’ondata però limitata: la Chinese Super League puntava spesso su calciatori a fine carriera o dal profilo non eccellente, come Graziano Pellè. Il vero terremoto è arrivato poi dal mondo arabo. Prima il Qatar, poi soprattutto l’Arabia Saudita, hanno iniziato a investire massicciamente, strappando non solo veterani, ma anche calciatori nel pieno della carriera e allenatori affermati come Gallardo e Inzaghi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it