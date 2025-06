Il tifoso del River gli chiede il biscotto | Chivu se ne va

Nel cuore di Milano, tra sguardi divertiti e qualche sorriso imbarazzato, si svolge il curioso episodio dello "pacto de Seattle". Un tifoso del River Plate, con astuzia e un pizzico di ironia, ha coinvolto giocatori e dirigenti nerazzurri in una proposta sorprendente. Ma quale sarà stata la reazione? L’unico a non aver...

"El pacto de Seattle", “Il patto di Seattle”, ovvero il “biscotto” del 2-2 che qualificherebbe sia Inter sia River Plate agli ottavi. Uno youtuber argentino, del canale "Un Metro Adelantado" si è posizionato davanti all’hotel nerazzurro e ha raccolto le firme di alcuni giocatori, come Thuram, Frattesi, del presidente Marotta e del vicepresidente Zanetti, spiegando loro (in corsa e tra le risate) che cosa stavano “accettando”. L’unico a non aver preso la bene la provocazione è stato il tecnico Chivu, che se n’è andato sdegnato senza mettere alcun autografo. (YouTube @UnMetroAdelantadoTV. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il tifoso del River gli chiede il biscotto: Chivu se ne va

In questa notizia si parla di: river - biscotto - tifoso - chiede

Chivu indignato dalla proposta di ‘biscotto’ del tifoso del River: va via senza dire nulla - L'aria si fa tesa tra Chivu e i tifosi del River, scatenando un acceso dibattito sulle alleanze nel calcio sudamericano.

Mondiale per club : Nella notte il River Plate è bloccato dai messicani del Monterrey che dopo l'Inter fermano anche i più quotati argentini sullo 0-0. Ora la classifica è molto interessante, ultimo turno dove River ed Inter, il pareggio qualificherebbe entrambe, Vai su Facebook

Il tifoso del River gli chiede il biscotto: Chivu se ne va; Tifoso del River propone il ‘biscotto’, Chivu si infuria – Video; Tifosi della Lazio contro Acerbi, fischiato e ripudiato: Via da Roma subito, non è più gradito.

Chivu indignato dalla proposta di ‘biscotto’ del tifoso del River: va via senza dire nulla - Chivu indignato dalla proposta di 'biscotto' del tifoso del River, l'allenatore nerazzurro non risponde e va via: i tifosi argentini lo hanno ribattezzato ... Da fanpage.it

Il possibile biscotto tra Inter e River Plate al Mondiale per Club: con un risultato passano insieme - Un solo risultato qualificherebbe sia Inter che River Plate al turno successivo condannando il Monterrey all'eliminazione dal Mondiale per Club ... Riporta fanpage.it