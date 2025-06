Il telescopio Webb ha scoperto il suo primo esopianeta

Il telescopio James Webb ha compiuto un passo epocale: ha individuato il suo primo esopianeta, aprendo una nuova era nell’astronomia. Dal suo lancio nel 2021, continua a sorprenderci con scoperte sorprendenti sui pianeti oltre il nostro sistema solare. Ora, per la prima volta, possiamo osservare direttamente un nuovo mondo, un gigante gassoso simile a Saturno. Questo risultato straordinario ci avvicina ancora di più alla comprensione dell’universo e dei suoi misteri.

Continuano le sorprese e le scoperte del telescopio spaziale James Webb, che dal suo lancio nel 2021 fornisce dati preziosi su vari pianeti già noti oltre il nostro sistema solare, i cosiddetti esopianeti. Ora, per la prima volta, ha rilevato un nuovo pianeta, finora sconosciuto. Si tratta di un gigante gassoso, grande quasi come Saturno. «Ora gli esopianeti si possono osservare». Questo pianeta, riporta Reuters, si trova in orbita attorno a una stella madre più piccola del Sole, TWA 7, situata a circa 110 anni luce dalla Terra nella costellazione della Formica. Un anno luce è la distanza percorsa dalla luce in un anno, 9,5 trilioni di km. 🔗 Leggi su Open.online

