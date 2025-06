Il Tar annulla le elezioni comunali a Pescara | voto da ripetere per 27 sezioni

La recente decisione del Tar Abruzzo scuote il panorama politico di Pescara: le elezioni comunali del 2024 sono state annullate in 27 sezioni, richiedendo un nuovo voto. Un passo decisivo che pone fine a un lungo percorso elettorale e apre la strada a un importante rinnovamento istituzionale. Fino alla proclamazione ufficiale dei nuovi eletti, gli attuali organi comunali continueranno a esercitare le loro funzioni, mantenendo la stabilitĂ amministrativa fino al riassetto elettorale.

Il Tar Abruzzo ha accolto parzialmente il ricorso contro il risultato delle elezioni di Pescara del 2024 e ha disposto l'” annullamento degli atti di proclamazione degli eletti dei candidati a Sindaco e Consiglieri Comunali”, oltre all’”obbligo di ripetere il procedimento elettorale” per 27 sezioni. “Fino alla nuova proclamazione, a seguito del rinnovo parziale delle elezioni, gli attuali organi elettivi comunali continuano a esercitare le loro funzioni, per quanto attiene all’ ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e indifferibili”, si legge. I giudici hanno trasmesso tutto alla Procura per valutare la sussistenza di ipotesi di reato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Tar annulla le elezioni comunali a Pescara: voto da ripetere per 27 sezioni

