Il Tar accoglie in parte il ricorso sulle elezioni comunali 2024 contestate | annullato il voto in 27 sezioni

Il Tribunale amministrativo regionale ha deciso di accogliere in parte il ricorso sulle elezioni comunali 2024, annullando il voto in 27 sezioni. Questo importante provvedimento evidenzia le irregolaritĂ contestate e apre uno scenario incerto sulla legittimitĂ dei risultati elettorali. La decisione del TAR rappresenta un passo cruciale nel percorso di trasparenza e giustizia elettorale, lasciando aperte nuove riflessioni sul futuro politico della cittĂ .

“In 27 sezioni il voto è annullato”. Ecco quanto deciso dal Tribunale amministrativo regionale in merito al ricorso numero 238 del 2024 sulle presunte irregolaritĂ , che hanno portato a chiedere l’annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti relativi alle elezioni del sindaco e del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

