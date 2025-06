Il summit Nato ci dimostra che la sicurezza è vera solo se collettiva Scrive Margelletti

il summit NATO è che l’Europa si sta risvegliando da un lungo sonno di tranquillità, rendendosi conto che la sicurezza collettiva non può più essere solo una promessa sulle carte. La paura concreta che avvolge il continente segna un punto di svolta fondamentale: la difesa condivisa diventa una priorità ineludibile, perché questa volta, la minaccia è già tra di noi e il momento di agire è ora.

