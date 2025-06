Il sospetto di Confindustria | Lavori fermi per la terza corsia in A1 soldi dirottati sul ponte di Messina

Il progetto della terza corsia dell'A1, una risorsa chiave per lo sviluppo economico e la mobilità nel territorio, sembra essere bloccato, con soldi dirottati altrove, come sul Ponte di Messina. La crescente preoccupazione di Confindustria Toscana Sud mette in luce le conseguenze di un impasse che rischia di rallentare investimenti e crescita. È urgente trovare soluzioni rapide per sbloccare questa situazione e garantire un futuro più efficiente e sostenibile.

Se ne parla da tempo ma risultati concreti sono di là da venire. E così Confindustria Toscana Sud ha manifestato "forte preoccupazione per la situazione di stallo che sembra stia interessando il progetto della terza corsia dell'autostrada A1 nel tratto Incisa-Valdarno e le cruciali opere. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

