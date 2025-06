Il sogno di una vita dedicato all' agricoltura nel nuovo libro di Gigi Mattarelli E il ricavato andrà in beneficenza

Scopri il nuovo libro di Gigi Mattarelli, un appassionante viaggio tra sogno e realtà, nato dall'amore per la terra e dalle radici profonde di una famiglia mezzadrile. Un racconto coinvolgente che celebra la trasformazione dell'agricoltura italiana e il duro lavoro di un uomo che ha fatto della passione il proprio destino. E non è tutto: il ricavato andrà in beneficenza, rendendo questa lettura un gesto di solidarietà e speranza per tutti.

Non solo un libro, ma il vibrante racconto di una vita. Il sogno realizzato di un uomo, nato da origini contadine di una famiglia mezzadrile, che ha vissuto la trasformazione del mondo agricolo in Italia e che ha trasformato la sua passione per la terra in un faro per l'intero settore agricolo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

