il sogno di salvatore riccardi nel mondo della moda

. Tra determinazione e passione per diventare un modello di successo. Il giovanissimo Salvatore Riccardi sogna di diventare modello. Nonostante la giovane età , il suo desiderio sembra poggiare su basi solide: carisma, determinazione e uno sguardo che non passa inosservato. E siamo certi che, in futuro, quei suoi occhi azzurri sapranno conquistare l’attenzione di molti. Salvatore, quando hai capito che volevi entrare nel mondo della moda?. È un desiderio che ho dentro fin da quando ero piccolo. Me lo hanno sempre detto tutti: “Dovresti fare il modello!” Così, alla fine, ho deciso di provarci davvero. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com