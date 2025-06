Il sogno di lavorare nella propria terra | la parola ai tre medici vincitori della borsa di studio Stella

Il sogno di lavorare nella propria terra si avvera grazie alla passione e alla determinazione di giovani medici come Simona Calabrese, Bruno Criaco e Francesco Mesiti, vincitori della prestigiosa borsa di studio Roberto Stella. Con idee chiare e un amore profondo per la loro professione, questi talenti sono pronti a fare la differenza nel territorio che li ha formati, portando speranza e innovazione nel loro mestiere. Sono loro il volto del futuro sanitario locale, e la loro storia è un esempio di impegno e dedizione.

Hanno le idee ben chiare, amano il loro lavoro ma soprattutto, vogliono lavorare nella loro terra. Sono i giovani medici Simona Calabrese (medico chirurgo), Bruno Criaco (medico chirurgo), Francesco Mesiti (odontoiatra), i tre vincitori delle borse di studio Roberto Stella, primo medico deceduto.

