Il socialista Zohran Mamdani batte il favorito Andrew Cuomo alle primarie democratiche di New York

In un sorprendente colpo di scena, il socialista Zohran Mamdani ha sconfitto il favorito Andrew Cuomo alle primarie democratiche di New York. Una vittoria che segna un nuovo volto della politica cittadina e apre scenari inaspettati per il futuro della Grande Mela. Leggi tutto per scoprire come Mamdani abbia conquistato il cuore degli elettori e cosa ci attende nel prossimo mandato.

Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem: così può diventare sindaco - In un sorprendente colpo di scena alle primarie democratiche di New York, Zohran Mamdani, giovane deputato socialista di 33 anni, ha sconfitto l'ex governatore Cuomo, promettendo di rivoluzionare la Grande Mela con le sue idee radicali e pro-palestinesi.

Chi è Zohran Mamdani, vincitore delle primarie Dem a New York: socialista e musulmano, nuovo volto della sinistra Usa - C’è ancora un po’ di speranza per la sinistra americana uscita con le ossa rotta dalle presidenziali del 5 novembre 2024, vinte da Donald Trump. Secondo msn.com

