Il sistema PAPSS ovvero | la sfida dell’Africa per non dipendere più dalle monete altrui

Nel cuore dell’Africa, una rivoluzione silenziosa sta prendendo forma: il sistema PAPSS, acronimo di Pan-African Payments and Settlements System, rappresenta la sfida ai vincoli di dipendenza dalle monete straniere. Per decenni, le barriere finanziarie hanno ostacolato il commercio intra-africano, creando inefficienze e costi elevati. Ora, questa innovativa piattaforma mira a liberare l’economia africana, rendendo possibile un'autonomia finanziaria senza precedenti e...

Il contesto è chiaro: per decenni, il commercio intra-africano è stato limitato da barriere sistemiche che nulla avevano a che fare con la produzione, la domanda o la logistica, ma piuttosto con un'architettura finanziaria pensata altrove. Transazioni tra Paesi confinanti devono spesso passare per banche in Europa o negli Stati Uniti e avvalersi del dollaro statunitense anche per operazioni di import-export limitate, generando costi di transazione esorbitanti e ritardi operativi non sostenibili. Per questo motivo, quindici Paesi african i hanno deciso di aderire al sistema PAPSS (Pan-African Payment and Settlement System): una rete integrata di pagamenti e compensazioni che consente alle aziende africane di effettuare transazioni direttamente in valuta locale, senza convertire in dollari o utilizzare istituzioni finanziarie esterne.