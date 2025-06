Il Siena punta forte sui giovanissimi C’è attesa per i primi colpi in entrata

Il Siena si prepara a rivoluzionare il suo cammino, puntando decisamente sui giovani talenti e sulle prime grandi acquisizioni in entrata. Con meno di un mese all’inizio della stagione, la Robur si appresta ad affrontare un nuovo capitolo ricco di novità , entusiasmo e sfide emozionanti. La nuova formazione, ancora in fase di definizione, promette di sorprendere: il futuro bianconero si costruisce ora, e noi siamo pronti a scoprire cosa riserverà .

Manca meno di un mese all’inizio della stagione di una Robur che dovrebbe essere molto rinnovata se non completamente stravolta rispetto a quella che ha concluso al sesto posto in serie D la scorsa annata. La nuova truppa bianconera si troverà infatti la settimana successiva alla metà di luglio e dopo le visite mediche di rito inizierà a sudare, è il caso di dire, in sede prima dell’esordio ufficiale che è previsto, per quanto riguarda la Coppa Italia di categoria, il prossimo 24 agosto. Tutto però tace intorno alla società bianconera che nelle ultime settimane si è limitata a congedare chi non rientrava più nei piani (e guarda caso era in scadenza) dopo aver ufficializzato un piccolo rimpasto interno nello scarno organigramma con l’ormai ex direttore generale Farina che è traslocato al settore giovanile mentre il suo posto sulla scrivania di dirigente è stato preso da Fredrik Dahlin che ha assunto il ruolo di club manager ad interim. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net