Il Senato ricorda lo statista Spadolini | Uomo del dialogo e della ragione

Il Senato della Repubblica ha celebrato ieri lo statista fiorentino Giovanni Spadolini, che ne è stato presidente per ben due legislature (1987-1994). Un pomeriggio che ha concentrato diverse importanti iniziative, dedicate appunto al centenario della nascita del noto "Professore", il 21 giugno del 1925, scomparso ormai da oltre trent'anni. Ad aprire le celebrazioni nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha sottolineato come Spadolini sia stato uno statista che come pochi ha contribuito alla costruzione dell'Italia repubblicana e ha svolto un'importante opera di equilibrio a Palazzo Madama.