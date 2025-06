Il Senato approva il decreto per Campi Flegrei e alluvioni

Il Senato ha approvato all’unanimità il decreto destinato a potenziare la protezione dei Campi Flegrei e a fronteggiare le devastanti alluvioni che hanno messo in ginocchio molte regioni italiane. Con questa decisione, si rafforza l’azione di prevenzione e intervento rapido, un passo fondamentale per tutelare cittadini, territori e patrimonio naturale. Ora, il nuovo provvedimento si prepara a diventare legge, segnando un investimento deciso nel nostro futuro.

Nell'Aula del Senato si approva per alzata di mano il disegno di legge di conversione del decreto che contiene disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali che si sono.

