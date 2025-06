Il segreto dell' eterna bellezza è l' open innovation

Nel mondo della bellezza, il segreto dell’eterna giovinezza si scopre attraverso l’open innovation: un approccio che trasforma le sfide in opportunità, unendo talento e tecnologia. Il settore beauty sta evolvendo, puntando su partnership strategiche per creare prodotti innovativi e sostenibili. L’esperienza di L'Oréal dimostra come collaborare possa aprire nuove strade verso una bellezza autentica, sana e duratura, perché la vera bellezza nasce dal cuore dell’innovazione.

Il settore beauty non è più quello di una volta: con partnership e alleanze si prova ad allargare lo sguardo ed unire le forze, perché la bella vita sia anche sana. L'esperienza di L'Oréal.

