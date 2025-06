Il Sant’Orsola di Bologna diventa centro europeo per il carcinoma alla cervice uterina | i motivi

Il Sant’Orsola di Bologna si distingue ancora una volta: l’Irccs del Policlinico diventa centro europeo di eccellenza per il carcinoma della cervice uterina. Un riconoscimento che celebra anni di ricerca, professionalità e innovazione nel campo dell’oncologia ginecologica. Questa certificazione, rilasciata dall’Esgo, sottolinea la leadership italiana e internazionale del nostro centro, aprendo nuove prospettive di cura e speranza per le donne coinvolte. I motivi di questo successo sono davvero straordinari.

Bologna, 25 giugno 2025 – L' Irccs del Policlinico Sant’Orsola di Bologna è uno dei soli quattro centri in Italia a ottenere un importante riconoscimento a livello europeo. In particolare ci si riferisce all' Oncologia ginecologica, che è stata accreditata come Centro di Riferimento Europeo per il carcinoma della cervice uterina. A certificare l'importante risultato è l'Esgo, la Società europea di ginecologia oncologica. I motivi del riconoscimento. Tra gli aspetti riconosciuti maggiormente da Esgo c'è la centralizzazione delle cure in centri connotati da specializzazione e esperienza nel trattamento di questa patologia, determinata anche da un alto numero di interventi e dalle numerose attività di ricerca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it