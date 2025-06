Il San Matteo ha adottato InfoPS I familiari monitorano cosa accade ai loro parenti in Pronto soccorso

Il San Matteo ha lanciato InfoPS, una piattaforma digitale rivoluzionaria che permette ai familiari di monitorare in tempo reale il percorso dei loro cari nel Pronto Soccorso. Un’innovazione che allevia l’ansia dell’attesa e garantisce trasparenza, offrendo aggiornamenti costanti e accessibili da remoto. Con questa iniziativa, il Policlinico si impegna a rendere più umani e vicini i momenti di emergenza, perché nessuno dovrebbe sentirsi solo in situazioni di emergenza.

Una piattaforma digitale innovativa pensata per accompagnatori e familiari dei pazienti che accedono al Pronto soccorso. Il San Matteo ha adottato InfoPS, servizio che monitora in tempo reale, anche da remoto, il percorso sanitario dei propri cari nell’area emergenza-urgenza. "L’attesa in Pronto soccorso – spiegano dal Policlinico – è spesso vissuta con apprensione dai familiari, soprattutto quando non è possibile ricevere aggiornamenti diretti. Questo vale sia per chi si trova nelle aree esterne agli ambulatori sia per chi è costretto ad attendere notizie da casa". Con InfoPS, il San Matteo mette a disposizione un canale di comunicazione trasparente e costante che consente di seguire passo dopo passo le attività sanitarie e l’avanzamento dei trattamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il San Matteo ha adottato InfoPS. I familiari monitorano cosa accade ai loro parenti in Pronto soccorso

