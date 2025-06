Il saluto commosso del comandante | Lascio una provincia laboriosa Ma le infiltrazioni sono in agguato

Questa cerimonia – ha detto il colonnello Lampone – rappresenta un momento di riconoscimento e gratitudine per il lavoro svolto, ma anche un’occasione per riflettere sulle sfide future. La nostra provincia, ricca di storia e laboriosa, si trova ora ad affrontare infiltrazioni e insidie che richiedono impegno costante e dedizione. È con affetto e determinazione che mi congedo, lasciando un’eredità di fermezza e collaborazione, confidando che il nostro spirito continuerà a proteggere e valorizzare questa terra.

La Guardia di Finanza ha festeggiato ieri il 251° anniversario della fondazione del corpo. Una ricorrenza che per il comando provinciale di Pistoia è coincisa anche con i saluti del comandante, colonnello Stefano Lampone, che tra pochi giorni lascerà la nostra provincia, per assumere il comando provinciale di Biella. Un'occasione per tracciare un breve bilancio operativo di quest'ultimo anno. "Questa cerimonia – ha detto il colonnello Lampone – è per me particolarmente intensa ed emozionante, poiché segna la chiusura del mio triennio qui a Pistoia. Tra pochi giorni, infatti, assumerò nuovamente l'incarico di comandante provinciale in un'altra sede.