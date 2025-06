Il saluto a Stefano Foresi tra lacrime e ricordi in migliaia alla camera ardente

Un saluto commosso e carico di emozioni ha invaso la sala consiliare di Ancona, dove migliaia di persone si sono raccolte per rendere omaggio a Stefano Foresi. Tra lacrime e ricordi, cittadini, amici e personalità del mondo politico hanno condiviso un momento di profondissima commozione, testimoniando quanto il suo spirito e il suo esempio abbiano lasciato un’impronta indelebile nella comunità . La camera ardente chiuderà alle 20, ma il ricordo di Stefano resterà vivo nei cuori di tutti.

ANCONA – ChiuderĂ alle 20 la camera ardente allestita nella sala consiliare di Palazzo del Popolo in onore di Stefano Foresi. Sin dalle 12, cioè all'apertura, è stato un viavai di persone: familiari, amici, gente comune, personalitĂ del mondo della politica e gli ultimi tre sindaci di Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Addio a Stefano Foresi, l'assessore che amava Ancona: "Un uomo del fare" - Addio a Stefano Foresi, l'assessore che amava Ancona e incarnava lo spirito del fare. Un uomo di passione e dedizione, il suo cuore si è fermato dopo un breve, ma intenso calvario, lasciando un vuoto profondo nella città e nel cuore di chi lo ha conosciuto.

