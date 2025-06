Il Rotary Valle Caudina potenzia la sua presenza sul territorio | presentati Interact e Gruppo Rotary Community Corps

Il Rotary Club Valle Caudina rafforza il suo impegno sul territorio, presentando le innovative iniziative Interact e Rotary Community Corps. Un momento di grande partecipazione e entusiasmo che segna una svolta nel nostro impegno collettivo per il bene della comunitĂ . Con queste nuove articolazioni, il club si apre a un futuro ancora piĂą ricco di progetti solidali e opportunitĂ di crescita. La strada verso un impatto positivo continua, e tu puoi essere parte di questa trasformazione.

Il Rotary Club Valle Caudina ha scritto ieri una nuova, significativa pagina della sua storia. Con una cerimonia ampiamente partecipata, tenutasi alle ore 18:00 presso l'Istituto Omnicomprensivo “F. De Sanctis” di Cervinara, sono state ufficialmente presentate due nuove e importanti articolazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

