Il Rotary Club Terra di Lavoro premia le forze dell' ordine

riconosciuto l’impegno e il coraggio di chi ogni giorno mette la sicurezza al primo posto. Con questo prestigioso premio, il Rotary Club Terra di Lavoro rinnova il suo sostegno e gratitudine a chi, con dedizione e sacrificio, garantisce la tranquillità della nostra comunità. Ancora una volta il Club ha dimostrato come il riconoscimento e la solidarietà siano pilastri fondamentali per rafforzare il senso di unità e responsabilità tra cittadini e forze dell’ordine.

Il Rotary Club Caserta “Terra di Lavoro 1954”, come ogni anno, ha attribuito il “Premio Rotary per le Forze dell’Ordine” ad alcune figure appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate, che si sono particolarmente distinte nel lavoro a tutela dei cittadini. Ancora una volta il Club ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: forze - rotary - club - lavoro

Con grande orgoglio accogliamo la nomina di Francesco Arezzo, socio del Rotary Club Ragusa, scelto dal Consiglio centrale RI per guidare il Rotary a livello mondiale dal 1° luglio 2025. In un momento delicato, ha accettato con prontezza questa responsabil Vai su Facebook

Caserta, il Rotary “Terra di Lavoro 1954” premia le forze dell’ordine; MICROCREDITO DI LIBERTÀ: UNICREDIT, ROTARY E PREFETTURA UNITI PER RESTITUIRE AUTONOMIA E FUTURO ALLE DONNE; Il Rotary Venezia celebra l’impegno della Penitenziaria.

Il Rotary Club Caserta Terra di Lavoro 1954 ha attribuito un riconoscimento a tre figure che si sono distinte - Il Rotary Club Caserta “Terra di Lavoro 1954”, come ogni anno, ha attribuito il “Premio Rotary per le Forze dell’Ordine” ad alcune figure appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate, che s ... Scrive casertaweb.com

MICROCREDITO DI LIBERTÀ: UNICREDIT, ROTARY E PREFETTURA UNITI PER RESTITUIRE AUTONOMIA E FUTURO ALLE DONNE - UniCredit, Prefettura di Lecce, Rotary Club Lecce e la rete antiviolenza del territorio uniscono le forze per presentare ufficialmente il Progetto Microcredito di Libertà, uno strumento concreto per s ... Segnala zeroventiquattro.it