Il ritorno dei Maneskin? Dobbiamo essere riposati La prima cosa che faremo dobbiamo davvero sentirla dentro e che non sembri lavoro | parla Damiano David

Il ritorno dei Maneskin si avvicina, ma prima di tutto dobbiamo essere riposati e pronti a vivere ogni istante con autenticità. Come sottolinea Damiano David, questa non è solo musica, ma una vera e propria emozione che dobbiamo sentire nel profondo, senza che sembri un semplice lavoro. Prepariamoci a un’esperienza indimenticabile, perché quando la passione è autentica, nulla può fermarci.

Damiano David lo scorso maggio ha lanciato il suo primo progetto solista "Funny Little Fears" che sta portando già in giro per alcuni Festival estivi internazionali dal primo giugno e sarà in giro fino al 2 agosto. Poi dall'11 settembre parte il tour internazionale che toccerà anche il nostro Paese per tre date: all'Unipol Forum di Milano il 7 ottobre e poi a "casa" al Palazzo dello Sport di Roma l'11 e il 12 ottobre. Tutti i concerti sono sold out già da mesi. In una intervista a NME, Damiano David ha anche parlato dei Maneskin. " Anche prima di vincere l'Eurovision la nostra crescita in Italia era rapidissima.