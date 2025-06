Il rapporto della Banca d’Italia Attività economica resta debole | Ma segnali di ripresa nel 2025

Il rapporto della Banca d’Italia rivela che l’attività economica delle Marche nel 2024 rimane debole, riflettendo le persistenti sfide di un contesto regionale in difficoltà rispetto al resto del Paese. Tuttavia, ci sono segnali promettenti di ripresa previsti per il 2025, offrendo speranza di un futuro più stabile e dinamico per questa regione strategica. La strada verso la ripresa sembra ormai tracciata, e l’attenzione si concentra sulle strategie necessarie per accelerare questo processo.

Nel 2024 l’attività economica delle Marche si è mantenuta debole. Lo attesta il rapporto annuale della Banca d‘Italia – presentato ad Ancona – secondo cui "gli sviluppi recenti dell‘economia marchigiana si collocano in un quadro di medio periodo caratterizzato da perduranti difficoltà rispetto al Paese nel complesso". "Per l‘indicatore trimestrale dell‘economia regionale elaborato da Bankitalia – ha spiegato l’economista Davide Dottori (divisione analisi e ricerca territoriale) –, nel 2024 l‘attività economica è cresciuta in termini reali dello 0,4%, meno che in Italia (0,7%) e in linea con quanto registrato l‘anno prima". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il rapporto della Banca d’Italia. Attività economica resta debole: "Ma segnali di ripresa nel 2025"

