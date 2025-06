Il Rally Acropolis chiude la prima metà della stagione | Elfyn Evans è sempre più braccato

Il Rally di Grecia-Acropolis segna il giro di boa della stagione 2025, un momento cruciale per il Mondiale rally. Con Elfyn Evans in testa e una lotta serrata per la vetta, gli appassionati si preparano a vivere uno degli appuntamenti più storici e spettacolari su sterrato a Lamia. Come si evolverà questa sfida tra i protagonisti? Scopriamo insieme cosa ci riserva questa tappa fondamentale del campionato.

Siamo giunti ufficialmente al giro di boa della stagione. Il Mondiale rally 2025, infatti, è pronto per vivere la sua settima tappa ovvero il Rally di Grecia-Acropolis. Esattamente metà del campionato. Tagliamo questo traguardo con uno degli appuntamenti più interessanti e storici del calendario che prenderà scena sullo sterrato di Lamia. Come arriviamo all’evento ellenico? Dopo la tappa italiana la classifica generale vede il britannico Elfyn Evans ancora al comando con 133 punti, ma Sebastien Ogier (nonostante il suo status da part-timer) si è portato in scia a sole 19 lunghezze di distacco. Terza posizione per il finlandese Kalle Rovanpera con 113 punti, quarta per l’estone Ott Tanak con 108 mentre il belga Thierry Neuville è ormai distante a quota 83. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il Rally Acropolis chiude la prima metà della stagione: Elfyn Evans è sempre più braccato

