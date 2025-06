Il quartiere delle arti A Rifredi una libreria e il centro culturale

Il quartiere delle arti a Rifredi si anima con una nuova promozione culturale: domani alle 18 si taglierà il nastro della Libreria Libraccio Dalmazia, un punto vendita di 250 metri quadri nel cuore di via Vittorio Emanuele II.

La cultura sboccia a Rifredi. Domani pomeriggio (dalle 18 in poi) taglio del nastro ufficiale per la nuova Libreria Libraccio Dalmazia di via Vittorio Emanuele II, la numero 65 del gruppo Libraccio. Il punto vendita, di 250 metri quadrati, sorge negli spazi che in passato ospitavano una sezione soci Coop, affacciandosi su una zona dinamica del quartiere. "Rifredi si conferma, ancora un volta, zona viva ed effervescente. Per seguire le orme di Roma, dove sono state aperte varie librerie anche in periferia, è stato scelto questo quartiere proprio perché ha nel suo Dna una forte identità culturale: c’è il teatro, il cinema, alcune librerie indipendenti" dice Giorgio Carrasi, responsabile del punto vendita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il quartiere delle arti. A Rifredi una libreria e il centro culturale

