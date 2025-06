Il provvedimento disciplinare della Rai contro Sigfrido Ranucci

Il mondo del giornalismo italiano si trova nuovamente sotto i riflettori: Sigfrido Ranucci, noto conduttore di Report, ha ricevuto un provvedimento disciplinare dalla Rai. La motivazione? aver partecipato a una trasmissione su La7 senza autorizzazione. Firmato dall’amministratore delegato Giampaolo Rossi e dal direttore delle risorse umane Felice Ventura, questo episodio solleva importanti interrogativi sulla gestione delle relazioni interne e sulla libertà di espressione dei giornalisti. Un caso che farà discutere a lungo.

Un provvedimento disciplinare per aver partecipato a una trasmissione di La7 senza l'autorizzazione. Lo ha ricevuto il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Lo ha firmato l'amministratore delegato Giampaolo Rossi con il direttore delle risorse umane Felice Ventura. A consegnarlo il direttore di rete Paolo Corsini: «Pensavo che mi rassicurasse sul fatto che le puntate di Report non verranno tagliate e che i compensi della mia squadra fossero salvi, anche solo per gratitudine per la qualitĂ del lavoro svolto. Pensavo anche che mi avesse convocato per dire bravo a me e la squadra visto che ieri è uscito l'indice Qualitel, il sondaggio che la Rai è obbligata a fare in ottemperanza del contratto di servizio pubblico, e dove risulta che Report è il programma d'informazione piĂą gradito.