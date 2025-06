Il provvedimento disciplinare a Ranucci fa ribrezzo | dietro si nasconde un progetto di censura e oscuramento

La recente contestazione disciplinare a Sigfrido Ranucci ha scatenato un’ondata di sdegno e indignazione. Articolo21 denuncia un progetto di censura mascherato da procedimento formale, che si manifesta come un attacco ingiustificato alla libertà di informazione. Come si può criticare Ranucci per le sue apparizioni pubbliche e la promozione del suo libro, mentre i vertici aziendali si proteggono dietro decisioni discutibili? La vera domanda è: chi sta davvero tutelando la trasparenza?

Quel testo fa ribrezzo, il contesto fa schifo. Questo in sintesi il giudizio di Articolo21 sulla contestazione disciplinare a Sigfrido Ranucci. Con che faccia si può contestare a Ranucci la partecipazione ad altre trasmissioni per presentare Report, addirittura la presentazione del suo libro a Mestre?! La lettera di contestazione è firmata da quei vertici aziendali che lasciano in carica in direttore Petrecca, plurisfiduciato, e persino quelli che hanno aggredito le opposizioni parlando alle feste meloniane, per tacere di chi ha oscurato Gaza o cancellato i referendum. Quel testo è irricevibile, da rispedire al mittente, da affidare ai legali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il provvedimento disciplinare a Ranucci fa ribrezzo: dietro si nasconde un progetto di censura e oscuramento

