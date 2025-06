Il proprietario dell' hotel | Marco Poggi non era in Trentino il giorno dell’omicidio

Un albergatore avrebbe smentito l’alibi di Marco Poggi nel giorno del delitto di Garlasco: cosa avrebbe detto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il proprietario dell'hotel: Marco Poggi non era in Trentino il giorno dell’omicidio

In questa notizia si parla di: marco - poggi - giorno - proprietario

Chi è Alessandro Biasibetti, l'amico frate di Marco Poggi - Alessandro Biasibetti è un amico frate di Marco Poggi, coinvolto nel contesto della misteriosa vicenda di Chiara Poggi.

Il racconto del titolare dell'hotel in Trentino dove si trovava la famiglia Poggi e le intercettazioni della madre della gemelle Cappa: nuove indiscrezioni sul caso Garlasco Vai su Facebook

Il proprietario dell'hotel: Marco Poggi non era in Trentino il giorno dell’omicidio; Andrea Sempio, il ritorno dai genitori dopo lo ‘sfratto’ e la vita da ‘recluso’ a Garlasco: “Non esce più con gli amici, ogni giorno cambia sede di lavoro”; Marco Poggi cambia versione, ecco come aiuta Andrea Sempio con l'alibi. «Può essere che sia sceso in cantina».

Il proprietario dell'hotel: Marco Poggi non era in Trentino il giorno dell’omicidio - Inquirenti che tra l’altro sono al lavoro da mesi, da quando cioè a marzo 2025 hanno iscritto nel registro degli indagati un altro amico di Marco Poggi, Andrea Sempio: per lui l’accusa è omicidio in ... Si legge su msn.com

“Marco Poggi non era in vacanza coi genitori”, rispondono gli avvocati della famiglia: “Basta falsi scoop” - Gli avvocati della famiglia Poggi rispondono alle notizie diffuse dal settimanale Giallo sull'assenza di Marco Poggi in vacanza in Trentino con i genitori ... Lo riporta fanpage.it