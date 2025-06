Il programma nucleare ritardato di mesi e il cambio di regime | cosa ha portato la fine della guerra tra Iran Usa e Israele

Dopo mesi di tensione e un cambio di regime, la fine della guerra tra Iran, USA e Israele ha segnato una svolta storica. La tregua di 12 giorni ha portato a risultati senza precedenti, con Donald Trump che su Truth ha annunciato la distruzione totale dei siti nucleari iraniani, smentendo le critiche dei media tradizionali. Ma cosa significa davvero questa nuova era di pace e potere? Scopriamolo insieme.

America e Iran hanno fatto pace. Ma quali risultati ha portato la guerra finita tra Iran e Israele con la tregua dei 12 giorni? Il presidente Donald Trump su Truth ha voluto scriverlo in maiuscolo: «I SITI NUCLEARI IN IRAN SONO COMPLETAMENTE DISTRUTTI!». Aggiungendo che «la Cnn, insieme al fallimentare New York Times, si sono uniti per sminuire uno degli attacchi militari di maggior successo della storia». Trump ha anche postato un video con il sottofondo della canzone dei Beach Boys Barbara Ann, intitolata Bomb Iran. E con la strofa: «Il vecchio zio Sam sta diventando piuttosto caldo. È ora di trasformare l’Iran in un parcheggio. 🔗 Leggi su Open.online