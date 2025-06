Il progetto per valorizzare l’attaccante Milan il gioiello Camarda in prestito al Lecce | Under 21 nel mirino

Il Milan punta forte su Francesco Camarda, il talento che ha già lasciato il segno con l’Italia U21 e il successo all’Europeo U17. Dopo un anno di esperienze e sfide, il club vuole valorizzarlo al massimo, affidandogli un prestito al Lecce sotto la direzione di Corvino. Una mossa strategica per far brillare il gioiello milanese e garantirgli un futuro da protagonista nel calcio che conta.

Salvare il soldato Francesco Camarda. E il suo talento, dopo un anno di "sballottamento". È la missione che affiderà il Milan al ds Pantaleo Corvino e a quel Lecce stile "Swarovski con dentro il cemento armato". Una stagione in prestito, con vista anche sull’Italia U21. L’anno scorso, di questi tempi, il classe 2008 aveva conquistato l’Europeo U17 (4 gol, 2 in finale, miglior giocatore del torneo) ed era arrivato fino alla semifinale con l’U19. Nel mezzo, l’incontro con Van Basten: "Voglio solo la sua benedizione". L’olandese? Prima: "Guarda che ti seguo". Poi: "Il Milan ha una pepita d’oro in mano". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il progetto per valorizzare l’attaccante. Milan, il gioiello Camarda in prestito al Lecce: Under 21 nel mirino

