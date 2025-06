Il progetto ’Non si butta via niente’ Recuperate 2 tonnellate di alimenti

Il progetto 8217 non si butta via niente ha raggiunto risultati sorprendenti, recuperando oltre 2,2 tonnellate di alimenti durante i weekend di gara all’autodromo di Imola. Questa iniziativa, promossa dal Comune di Imola in collaborazione con Gruppo Hera e Last Minute Market, dimostra come la passione per lo sport possa unire solidarietà e sostenibilità. Un esempio virtuoso di come ogni azione può fare la differenza, contribuendo a combattere lo spreco e a sostenere chi ha più bisogno.

Oltre 2,2 tonnellate di eccedenze alimentari recuperate, tra Formula 1 e Wec, destinate a chi ne ha più bisogno. Numeri straordinari per la campagna ‘Un s’bóta veja gnét’, ovvero ‘non si butta via niente", promossa dal comune di Imola in collaborazione con Gruppo Hera e Last Minute Market. Nei due week end di gara più attesi andati in scena all’ autodromo Enzo e Dino Ferrari, sono stati recuperati un totale di 2.210 chili di prodotti alimentari. Una quantità più che raddoppiata rispetto all’anno prima. Un bell’esempio di economia circolare che, tra il 18 e 20 aprile e tra il 16 e 18 maggio scorsi, ha consentito di ridurre anche l’impatto ambientale con un risparmio di 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il progetto ’Non si butta via niente’. Recuperate 2 tonnellate di alimenti

