Il primo Consiglio comunale Il sindaco giura e lancia la sfida | Rozzano capitale della cultura

Il primo consiglio comunale di Rozzano segna un nuovo inizio sotto il segno della passione e dell’unità. Il sindaco Mattia Ferretti ha giurato fedeltà alla città, mentre Rosa Di Vaia assume con entusiasmo il ruolo di presidente, promettendo di essere garante del rispetto e del dialogo. Rozzano si prepara a diventare la capitale della cultura: una sfida ambiziosa che entusiasma tutta la comunità e apre le porte a un futuro ricco di opportunità.

di Massimiliano Saggese ROZZANO Primo consiglio comunale a Rozzano con il giuramento del sindaco Mattia Ferretti. Durante la seduta è stata eletta presidente del consiglio comunale Rosa Di Vaia, mentre Samuele Forello assumerà la vicepresidenza. Queste le parole della neoeletta presidente: "ringrazio il consiglio comunale per la fiducia. Sarò garante del rispetto delle regole e del dialogo tra tutte le forze presenti in aula, con spirito di servizio e nell'interesse esclusivo della città". L'elezione del presidente del consiglio comunale rappresenta un passaggio fondamentale, che rinnova il valore delle istituzioni e richiama all'impegno per un confronto serio, trasparente e orientato al bene comune.