Il preparatore Pincolini Caldo e fatica come a Usa '94

caldo intenso e alla fatica, che mette a dura prova atleti e tifosi. Il ricordo di Usa '94 si fa vivo tra suggestioni e sfide sportive, rendendo questa edizione del Mondiale per Club unica nel suo genere. Ma come si può affrontare questa situazione? Ecco cosa ci racconta Vincenzo Pincolini, preparatore atletico con un passato d’oro e tanta esperienza.

Il Mondiale per Club negli Stati Uniti, con quei campi così soleggiati e i giocatori così sfiniti, ha risvegliato in molti tifosi alla tv il ricordo di Usa ’94. "Siamo tornati alla stessa situazione – conferma Vincenzo Pincolini, 31 anni fa preparatore atletico dell’Italia di Sacchi che arrivò in finale, ai microfoni di Radio Rai Sport –. C’è un grandissimo caldo, reso ancora piĂą duro dall’orario delle partite. Un’ulteriore difficoltĂ , oltre al fatto che queste partite si giocano alla fine di campionati logoranti. L’anno prossimo ci saranno i Mondiali, alcuni giocatori rischiano di giocare tre stagioni di fila senza interruzioni estive – sottolinea Pincolini, che ora lavora per la Lettonia –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il preparatore Pincolini. "Caldo e fatica come a Usa ’94»

