il premier armeno pashinyan denuncia un tentativo di colpo di stato

In un clima di crescente tensione tra il governo e la chiesa armena, il primo ministro Pashinyan denuncia un tentativo di colpo di stato orchestrato da forze di sicurezza coinvolte anche un ecclesiastico. Questa drammatica vicenda mette in evidenza le complesse dinamiche politiche e religiose che scuotono l'Armenia, lasciando aperta la domanda su come si evolveranno gli equilibri nel paese. Leggi.

Il 25 giugno il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha affermato che le forze di sicurezza hanno sventato un tentativo di colpo di stato in cui è coinvolto un ecclesiastico, in un contesto di forti tensioni tra il governo e la chiesa apostolica.

