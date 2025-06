Il prefetto di Chieti incontra 25 Maestri del lavoro

Oggi a Chieti si è tenuto un incontro ricco di significato tra il prefetto Gaetano Cupello e i 25 Maestri del Lavoro della provincia, insigniti delle Stelle al Merito sin dal 1990. Un momento di confronto e riconoscimento per celebrare il valore del lavoro e dell’impegno. Il Console dei Maestri del Lavoro ha condiviso riflessioni importanti, sottolineando come questi protagonisti siano esempio di dedizione e passione, elementi fondamentali per lo sviluppo locale e nazionale.

