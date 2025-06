Il pompiere trovato morto carbonizzato dentro l' auto in fiamme

Una scena da incubo si è consumata a Sesto San Giovanni, dove un terribile incendio ha devastato tre auto in un parcheggio, lasciando dietro di sé un alone di mistero e tragedia. Tra le fiamme, il ritrovamento sconvolgente del corpo carbonizzato di un pompiere, un eroe ormai spento. Questa drammatica scoperta solleva domande inquietanti sulla dinamica dell'incendio e sulle circostanze che hanno portato a questa tragica fine.

Tre auto distrutte dalle fiamme e all'interno di una delle vetture un macabro ritrovamento: il corpo senza vita di un uomo. La tragica scoperta è stata fatta a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dopo il rogo divampato intorno alle 22 di ieri, martedì 24 giugno, in un parcheggio di via. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il pompiere trovato morto carbonizzato dentro l'auto in fiamme

