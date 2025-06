Il Polaresco chiude per 6 mesi | Interruzione che preoccupa si rischia l’abbandono

Il Polaresco di Bergamo si prepara a chiudere temporaneamente per sei mesi, suscitando preoccupazioni tra i giovani e la comunità locale. Dopo oltre 15 anni dalla sua apertura, questa interruzione rappresenta un’opportunità per riqualificare e rilanciare uno degli spazi più amati di Longuelo. Tuttavia, il rischio di abbandono e di perdita di un punto di riferimento per i giovani rimane palpabile. La sfida è trasformare questa pausa in un’occasione di rinascita.

Bergamo. Manca ormai meno di una settimana alla chiusura del Polaresco: lunedì 30 giugno lo spazio comunale per i giovani a Longuelo chiuderà temporaneamente i battenti. A più di 15 anni dalla sua inaugurazione nel 2008, gli spazi del Polaresco saranno ripensati e rinnovati anche sulla base di quanto emerso durante il percorso di progettazione partecipata promosso dal Comune per la definizione dei prossimi bandi di gestione. L’obiettivo, oltre al completamento dei lavori di manutenzione ordinaria, è cercare di dare una risposta alle necessità delle nuove generazioni di cittadini: la riapertura, se non si verificheranno intoppi, è ipotizzabile nei primi mesi del 2026. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il Polaresco chiude per 6 mesi: “Interruzione che preoccupa, si rischia l’abbandono”

