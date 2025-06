Il piano di Raphaël Glucksmann per ricostruire la sinistra di governo in Francia

In un'epoca di sfide e incertezze, Raphaël Glucksmann si propone come l'innovatore capace di riscrivere il futuro della sinistra francese. Con un coraggio che sfida la rassegnazione, ha svelato a Parigi un progetto ambizioso, “Notre vision pour la France”, destinato a ridisegnare il panorama politico e offrire nuove speranze a un Paese in cerca di risposte. Un passo decisivo verso un cambiamento reale e concreto.

In una Francia dove l’estrema destra aspetta soltanto che arrivi il suo turno per governare, e dove la sinistra sembra aver disimparato a parlare al Paese, Raphaël Glucksmann ha scelto una strada diversa: costruire un’idea politica, sfidando la rassegnazione generale. Lunedì 23 giugno, a Parigi, ha presentato un documento di cento pagine che è, a tutti gli effetti, l’ossatura di una candidatura presidenziale. « Notre vision pour la France » non è uno slogan vuoto, ma un progetto politico coerente, strutturato, deliberatamente orientato al potere. Non al potere per sé, ma al potere come responsabilità: quella di offrire un’alternativa reale alla deriva democratica in corso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it