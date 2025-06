Il piano di FdI sui braccialetti elettronici Campione | In alcune zone non funzionano vanno resi più efficaci

Il piano di FDI sui braccialetti elettronici si presenta come un campione, ma in alcune zone evidenzia limiti evidenti: dispositivi che non funzionano e strategie che devono essere rafforzate. La recente vicenda di Alessandro Basciano, coinvolto nel caso di stalking, sottolinea l’urgenza di rendere le misure di sorveglianza più efficaci e affidabili. In Parlamento, si moltiplicano le discussioni per trovare soluzioni concrete e migliorare il sistema di tutela e sicurezza, affinché la prevenzione possa davvero fare la differenza.

I braccialetti elettronici non bastano. Nelle ultime ore la carenza dei dispositivi di sorveglianza non ha risparmiato nemmeno Alessandro Basciano, deejay accusato di stalking ai danni dell'ex compagna Sophie Codegoni. E in Parlamento c'è chi valuta norme o soluzioni per rendere piĂą efficace lo. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: braccialetti - elettronici - piano - campione

Braccialetti elettronici, polemica dopo le frasi di Nordio: “Irresponsabile”. “Scaricabarile istituzionale” - La recente dichiarazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio sui braccialetti elettronici ha sollevato un'ondata di polemiche.

Braccialetto elettronico e irregolari in Albania, ecco il piano anti clandestini del governo.

Braccialetti elettronici, dal Senato ok a un’indagine conoscitiva: “Audire anche chi ha vinto la gara” - Il Fatto Quotidiano - La senatrice Campione ha osservato che “sarebbe comunque utile audire i soggetti che al momento hanno vinto la gara per la fornitura dei braccialetti elettronici attualmente in uso”. Da ilfattoquotidiano.it

Braccialetti elettronici, Ciriani: “Riunione tra i ministri per approfondire le criticità. Ora attivi oltre 10mila dispositivi” - Il Fatto Quotidiano - “Alla data del 18 ottobre 2024, risultano essere attivi più di 10mila dispositivi elettronici, nelle loro diverse finalità applicative. ilfattoquotidiano.it scrive