Il piano di Barbara D’Urso | prima Ballando e poi un programma tutto suo? L’indiscrezione

Dopo aver conquistato il palco di Ballando con le stelle, Barbara D’Urso potrebbe tornare in grande stile con un progetto tutto suo. La regina delle cronache televisive, nota per la sua versatilità, sembra pronta a sorprendere ancora una volta. Tra anticipazioni e indiscrezioni, il suo ritorno promette di essere un evento imperdibile: scopriamo insieme cosa bolle in pentola…

Barbara D’Urso potrebbe essere pronta a tornare in grande stile sul piccolo schermo. Dopo mesi di silenzio e voci di corridoio sempre più insistenti, il nome della conduttrice è tornato al centro del gossip televisivo, e questa volta a tirarla in ballo – letteralmente – è ancora una volta Milly Carlucci. Dopo il successo come ballerina per una notte nella scorsa edizione di Ballando con le stelle, pare che Carmelita sia pronta a fare un passo ancora più audace: partecipare al programma come concorrente ufficiale. Ma c’è di più. Secondo alcune indiscrezioni, questa mossa potrebbe rappresentare solo l’inizio di un piano più ampio che vedrebbe Barbara tornare in pianta stabile in Rai . 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Il piano di Barbara D’Urso: prima Ballando e poi un programma tutto suo? L’indiscrezione

